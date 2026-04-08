В Казахстане рассматривается возможность декриминализации или смягчения ответственности по статье 274 УК РК о распространении заведомо ложной информации, передает BAQ.kz.

Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

По его словам, соответствующий вопрос уже находится на рассмотрении.

«Министерство рассматривает вопрос декриминализации и считает, что это возможно», - заявил он.

Искаков уточнил, что окончательное решение будет приниматься на уровне всего правительства, а не только одного ведомства.

В настоящее время, по его словам, ведется работа по частичной либерализации статьи 274 Уголовного кодекса.

«Мы с коллегами этот вопрос отрабатываем и в рабочем порядке сейчас ведем консультации», - добавил он.

Речь идет о статье, предусматривающей ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Ожидается, что по итогам обсуждений могут быть предложены изменения, направленные на смягчение действующих норм.