В Мажилисе вновь подняли вопрос о росте мошенничества и отсутствии эффективных технических инструментов для защиты граждан, передаёт BAQ.KZ.

Депутат по одномандатному округу Ерлан Стамбеков направил повторный запрос премьер-министру Олжасу Бектенову, отметив, что ситуация с финансовыми преступлениями и "неработающими" займами в стране стремительно ухудшается. По словам депутата, государственным органам необходимо внедрить комплексные цифровые меры, которые позволят гражданам проверять подлинность звонков и оперативно сообщать о мошенниках.

"Согласно статистике Национального банка, с 1 января 2022 года по 1 октября текущего года рост неработающих займов только в банковском секторе составил 206%, а именно вырос с 353 миллиардов до 1 триллиона тенге. Это серьезный сигнал, который говорит о системных рисках и необходимости принятия комплексных мер", — отметил он.

Мажилисмен добавил, что рост необслуживаемых займов связан не только с работой финансовых институтов, но и с увеличением числа преступлений, включая интернет-мошенничество.

Депутат подчеркнул, что граждане не могут самостоятельно проверить, кто именно им звонит и действительно ли вызов поступает от госоргана или финансовой организации. Он напомнил, что еще в апреле 2024 года направлял запрос с предложением внедрить отображение идентификационных данных официальных номеров банков на мобильных устройствах, но мера до сих пор не реализована.

По словам парламентария, сегодня у граждан отсутствует удобный и централизованный механизм передачи информации о мошеннических звонках и сообщениях. В результате многие случаи остаются незафиксированными, что снижает эффективность расследований и профилактических мер.