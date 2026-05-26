В Казахстане могут ввести единые правила использования смартфонов в школах

Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова заявила, что в стране могут утвердить единые правила использования смартфонов в школах, передает корреспондент BAQ.KZ.

Во время брифинга в Правительстве журналисты спросили министра, появятся ли общие требования по использованию телефонов учениками во время учебного процесса.

По словам Сулейменовой, сейчас соответствующий законопроект рассматривается в Сенате.

"В рамках этого закона Министерство просвещения закрепит единый подход через специальные правила. Ранее каждая школа, каждый класс и каждый учитель самостоятельно принимали решения по использованию смартфонов. Действительно, единого подхода не было", - сказала министр.

Как уточнила глава ведомства, новые правила могут начать действовать уже с 2026–2027 учебного года.

При этом министерство сейчас изучает международный опыт и мировые рекомендации по времени, которое дети проводят перед экраном.

"По нашему мнению, для детей до 9 класса будут учитываться международные нормативы, касающиеся экранного времени", - отметила Сулейменова.

В то же время министр подчеркнула, что для старшеклассников вопрос будет рассматриваться отдельно, поскольку смартфоны уже напрямую используются в учебном процессе.

"В старших классах многие образовательные ресурсы и LMS-системы используются через смартфоны. Поэтому там вопрос времени будет рассматриваться отдельно", - пояснила она.

По словам министра, речь не идет о полном запрете смартфонов в школах. Основная задача - определить правила их использования во время уроков.

"Это не полный запрет. Смартфон необходим для безопасности ребенка, связи с родителями. Но главный вопрос - введение порядка использования во время занятий. Кроме того, нам необходимо усиливать принципы академической честности", - заявила глава Минпросвещения.

Жулдыз Сулейменова также сообщила, что Министерство просвещения совместно с Министерством культуры и информации сейчас обсуждают предложения по регулированию экранного времени и использования социальных сетей детьми.

По ее словам, рассматриваются и нормы, связанные с регистрацией аккаунтов в соцсетях детьми младше 16 лет.

"Сегодня практически в каждом смартфоне есть функция контроля экранного времени. Также можно отслеживать время, проведенное в социальных сетях. Сейчас все эти вопросы обсуждаются", - добавила министр.

Ранее депутат Мажилиса предлагал полностью запретить использование мобильных телефонов учениками в школах Казахстана.