Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предлагает ввести механизм отсрочки по кредитам для определённых групп населения, передает BAQ.KZ. Соответствующий проект постановления размещён для общественного обсуждения на портале "Открытые НПА" и будет доступен до 24 июля.

Согласно инициативе, возможность временно приостановить выплату займов планируется предоставить казахстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — в частности, социально уязвимым лицам и пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий.

Отсрочка будет предоставляться минимум на три месяца, без начисления комиссий. Основным условием станет документально подтверждённое снижение доходов или иные обстоятельства, препятствующие выполнению долговых обязательств. При рассмотрении заявления банки и финансовые организации будут учитывать причины ухудшения платёжеспособности заёмщика и индивидуально подходить к каждому случаю.