С низкой оплатой труда участников государственных программ "Молодежная практика" и "Первое рабочее место" выступила сенатор Бибигуль Аккужина в своем депутатском запросе, передает BAQ.KZ.

По её словам, размер выплат не пересматривается с 2022 года и составляет 30 МРП. С учётом налогов участники фактически получают 90 511 тенге. Между тем за этот период расходы на продукты, жильё и транспорт значительно выросли, что делает участие в программах всё менее привлекательным.

"Молодые люди, особенно выпускники из социально уязвимых категорий, объективно не могут покрывать расходы на жильё и питание при нынешнем уровне оплаты. В результате многие отказываются от участия и вынуждены искать неформальную занятость", – отметила Аккужина.

Сенатор подчеркнула, что такая ситуация противоречит задачам государственной молодежной политики, которая должна помогать выпускникам закрепляться на рынке труда. Так, по итогам 2024 года в программе "Первое рабочее место" участвовали 9,6 тыс. человек, но постоянную работу получили лишь 2,2 тыс. участников. В "Молодежной практике" показатели выше: из 33 тыс. участников постоянную занятость нашли 7,4 тыс. человек.

В связи с этим парламентарий предложила рассмотреть возможность повышения выплат с учётом инфляции и для повышения привлекательности программ.