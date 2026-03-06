Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство продолжит проводить ответственную социальную политику, направленную на поддержку семей, материнства и детства. Об этом Глава государства сообщил во время торжественной встречи с женщинами в Акорде, передает BAQ.kz.

По словам Главы государства, в Казахстане действует система адресной социальной помощи, ориентированная на граждан, которые действительно нуждаются в поддержке. Президент отметил, что социальные выплаты в стране начинают предоставляться уже с момента рождения ребенка.

Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет. При этом женщины имеют возможность находиться дома с ребенком до трех лет, сохраняя рабочее место, а период декретного отпуска учитывается в трудовом стаже. По словам Токаева, во многих европейских странах молодые матери вынуждены выходить на работу значительно раньше, а иногда уже через два-три месяца после рождения ребенка.

Президент подчеркнул, что государство продолжит усиливать правовую защиту семьи. В частности, в Конституции закреплена норма о том, что брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. По его словам, это позволит укрепить защиту прав детей и повысить статус женщины и матери в семье.

«Как Глава государства я уделяю и буду уделять особое внимание поддержке материнства и детства. Эту работу считаю крайне важной, даже приоритетной в ряде других служебных обязанностей Президента. В этой сфере уже приняты необходимые законодательные и институциональные меры. Теперь на уровне Конституции мы значительно усиливаем институт семьи в качестве исключительного по своей важности фактора стабильного развития общества. Впервые закрепляется норма о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государственным органом. Эта юридическая новелла позволит обеспечить защиту прав детей, упрочить положение женщины и матери в семье», — сказал Президент, обращаясь к женщинам.

Глава государства также отметил, что обновленные конституционные нормы усиливают защиту семьи, материнства, отцовства и детства со стороны государства. По его словам, более точные юридические формулировки позволят поставить серьезный барьер такому явлению, как принуждение девушек к браку.

Кроме того, Токаев сообщил о создании общественной должности Уполномоченного по вопросам семьи. Омбудсмен будет работать в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте и регулярно докладывать о результатах своей работы.