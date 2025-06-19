Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором малайзийской компании Proton Holdings Berhad Чунронг Ли. Обсуждены вопросы сотрудничества в автомобилестроении, в том числе с перспективами открытия нового производства в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

Стороны обсудили планы Proton Holdings по выпуску электромобилей в РК. Компания является лидером в области машиностроения на рынке Малайзии. Автомобили Proton, среди которых как модели с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили, экспортируются в более чем 26 стран. Кроме того, производитель имеет собственный центр исследований, разработок, проектирования и инженерии трансмиссий и автомобилей.

Олжас Бектенов отметил, что Президентом Казахстана поставлена задача по развитию машиностроения с внедрением современных технологий, локализацией производств и созданием новых рабочих мест. Привлечение инвестиций и открытие новых производств имеет важное значение для диверсификации и устойчивого роста экономики РК. В первом квартале текущего года в отрасль привлечено 55 млрд тенге инвестиций. В 2024 году объем инвестиций был увеличен в 2 раза – до 282 млрд тенге.

Обозначена готовность Правительства в оказании всесторонней поддержки реализации проекта. Перспективным также является сотрудничество и обмен опытом в области НИОКР для развития научно-технического потенциала страны.

Генеральный директор Proton Holdings Чунронг Ли выразил заинтересованность в выходе на казахстанский рынок, обусловленную привлекательностью созданных для инвесторов условий.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество для реализации проекта. Министерству промышленности и строительства поручено подготовить соответствующую Дорожную карту.