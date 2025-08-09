По итогам 6 месяцев 2025 года по Казахстану, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение показателя материнской смертности на 10%. Об этом рассказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе выездного заседания Координационного совета по вопросам по совершенствования медицинской помощи беременным женщинам в Акмолинской области, передает BAQ.KZ.

"Министерством здравоохранения осуществляется мониторинг смертности беременных для принятия необходимых мер, направленных на достижение целевых индикаторов. По итогам 6 месяцев 2025 года по РК, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение показателя материнской смертности на 10 %. Однако, несмотря на принимаемые системные меры наблюдается рост и недостижение целевого значения в 6 регионах страны, включая Акмолинскую область", - отметила Альназарова.

В числе проблемных вопросов в службе родовспоможения области отмечались низкая квалификация медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь женщинам во время беременности и родов, некачественное динамическое наблюдение женщин репродуктивного возраста и беременных.

"Охрана здоровья матери и ребенка является одним из главных приоритетов страны. Снижение материнской смертности требует комплексных мер: совершенствования профилактической и лечебной помощи, повышения квалификации специалистов, своевременной диагностики осложнений, а также оснащения родильных и реанимационных отделений современным оборудованием", - подчеркнула министр.

Министр поручила обеспечить поэтапное тестирование и дальнейшее обучение медицинских работников в Национальном центре оценки знаний, развивать наставничество для молодых специалистов, проводить регулярные тренинги и семинары с использованием практических методик.

"Особое внимание на уровне амбулаторно-поликлинической службы следует уделить наблюдению беременных женщин с факторами риска и своевременной госпитализации", — подчеркнула министр.

В городе Кокшетау А. Альназарова ознакомилась с работой структурных подразделений и женской консультации перинатального центра, а также пансионата для беременных "Дені сау ана", куда из отдаленных сел заблаговременно госпитализируют женщин с высоким фактором риска.

В городе Косшы глава ведомства проверила ход строительства многопрофильной региональной больницы с поликлиникой на 1000 посещений в смену, реализуемой в рамках государственно-частного партнерства.

Проект включает стационар на 300 коек, реабилитационный центр на 50 коек и поликлинику. Предусмотрено строительство пансионата для пациентов и жилого дома для привлеченных специалистов.

Также А.Альназарова ознакомилась с ходом строительства районной больницы, совмещенной с поликлиникой г. Степняк, где старое здание было построено в 1928 году.

В программе посещения министра было посещение строящейся Многопрофильной областной больницы на 630 коек в областном центре и режимного объекта – учреждение №7. Здесь были обсуждены вопросы первичной медико-санитарной и доврачебной помощи подследственным и осужденным лицам.

В рамках поездки Акмарал Альназарова провела встречу с медицинской общественностью, в ходе которой обсужден закон об усовершенствовании ОСМС, подписанный Главой государства 14 июля 2025 года.

"Мы ориентированы на ускоренный переход к страховой модели здравоохранения от бюджетно-страховой. Практически пять лет мы работаем по бюджетно-страховой, когда большая часть бюджета до 65% финансируется за счет государства, только 35 за счет страховой системы. Данное стратегическое решение, нужно сказать, своевременное, поскольку принятие закона обеспечит в первую очередь стабильное финансирование отрасли на многие годы вперед", - резюмировала глава ведомства.

Министр подчеркнула, что фундаментом устойчивой медицинской страховой системы является солидарность: государство и граждане совместно несут ответственность за здоровье народа.