В Казахстане на 14 часов приостановят вещание телевидения и радио

Фото: pixabay.com

В четверг, 16 октября, по всей стране временно прекратят работу телевидение и радио, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АО "Казтелерадио", вещание будет отключено с 3:00 до 17:00.

В компании пояснили, что приостановка связана с проведением планово-профилактических работ, необходимых для поддержания стабильной и качественной трансляции.

"Такие профилактические мероприятия проводятся ежеквартально. Во время отключений технические средства проходят модернизацию", — сообщили в "Казтелерадио".

После завершения работ вещание всех телеканалов и радиостанций возобновится в обычном режиме.

