В Казахстане на 54% выросло число ДТП — тревожная статистика за полгода
Пострадали более 22 тысяч человек, почти тысяча погибли.
Сегодня, 02:49
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Сегодня, 02:49Сегодня, 02:49
35Фото: Getty Images
В Казахстане за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 15 698 дорожно-транспортных происшествий — это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ. Статистику приводит Комитет по правовой статистике при Генеральной прокуратуре. В авариях пострадали 22 346 человек, 955 из них погибли.
Особенно тревожная ситуация — на трассах республиканского значения: 1401 ДТП, 355 погибших, 3146 пострадавших. Лидеры по числу происшествий — Алматинская (404 ДТП), Акмолинская (126) и Жамбылская (121) области.
Кто виноват?
- Водители легковых автомобилей — 12 046 случаев;
- Водители автобусов — 520;
- Мопедисты — 438, грузовиков — 390;
- Пешеходы — 428, велосипедисты — 114;
- Электросамокатчики — 48, водители других малых ЭТС — 58.
Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших детей:
- Раненых стало на 74,3% больше — с 3185 до 5552 человек;
- Погибших — 135, что на 7% больше, чем в прошлом году.
Наибольшее число погибших зафиксировано в Туркестанской (27), Алматинской (17), Жамбылской (9) и области Жетысу (9).
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