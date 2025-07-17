  • 17 Июля, 03:03
  • BAIGENEWS

В Казахстане на 54% выросло число ДТП — тревожная статистика за полгода

Пострадали более 22 тысяч человек, почти тысяча погибли.

Сегодня, 02:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Getty Images Сегодня, 02:49
Сегодня, 02:49
35
Фото: Getty Images

В Казахстане за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 15 698 дорожно-транспортных происшествий — это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ. Статистику приводит Комитет по правовой статистике при Генеральной прокуратуре. В авариях пострадали 22 346 человек, 955 из них погибли.

Особенно тревожная ситуация — на трассах республиканского значения: 1401 ДТП, 355 погибших, 3146 пострадавших. Лидеры по числу происшествий — Алматинская (404 ДТП), Акмолинская (126) и Жамбылская (121) области.  

Кто виноват?  

  • Водители легковых автомобилей — 12 046 случаев;
  • Водители автобусов — 520;
  • Мопедисты — 438, грузовиков — 390;
  • Пешеходы — 428, велосипедисты — 114;
  • Электросамокатчики — 48, водители других малых ЭТС — 58.

Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших детей:  

  • Раненых стало на 74,3% больше — с 3185 до 5552 человек;
  • Погибших — 135, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Туркестанской (27), Алматинской (17), Жамбылской (9) и области Жетысу (9).

Самое читаемое

Наверх