В Казахстане за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 15 698 дорожно-транспортных происшествий — это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ. Статистику приводит Комитет по правовой статистике при Генеральной прокуратуре. В авариях пострадали 22 346 человек, 955 из них погибли.

Особенно тревожная ситуация — на трассах республиканского значения: 1401 ДТП, 355 погибших, 3146 пострадавших. Лидеры по числу происшествий — Алматинская (404 ДТП), Акмолинская (126) и Жамбылская (121) области.

Кто виноват?

Водители легковых автомобилей — 12 046 случаев;

Водители автобусов — 520;

Мопедисты — 438, грузовиков — 390;

Пешеходы — 428, велосипедисты — 114;

Электросамокатчики — 48, водители других малых ЭТС — 58.

Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших детей:

Раненых стало на 74,3% больше — с 3185 до 5552 человек;

Погибших — 135, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Туркестанской (27), Алматинской (17), Жамбылской (9) и области Жетысу (9).