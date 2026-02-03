На ряде платных автодорог республиканского значения выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения. Это установлено по итогам совместных выездных обследований комиссией, передает BAQ.KZ.

В связи с этим Министерством транспорта через Комитет автомобильных дорог согласовано временное приостановление взимания платы на отдельных отрезках платных участков, где зафиксированы дефекты.

Общая площадь проблемных отрезков на 14 платных участках составляет около 1,1 млн квадратных метров. Принятая мера направлена на приведение дорожного полотна в соответствие с нормативными требованиями и обеспечение надежных и безопасных условий для пользователей дорог.

Таким образом, плата за проезд по дефектным отрезкам временно взиматься не будет.

Приостановление действует с 29 января 2026 года и продлится до полного устранения дефектов, влияющих на безопасность и бесперебойность движения. Работы по их устранению начнутся в 2026 году в рамках дорожно-строительного сезона и будут проводиться по мере технологической готовности и наступления благоприятных погодных условий.

Дополнительно отмечается, что состояние платных автодорог будет находиться под постоянным мониторингом — обследования и контроль будут проводиться регулярно для своевременного выявления и устранения дефектов.

Справочно, изменены размеры ставок платы в связи с наличием дефектных отрезков на следующих участках:

Кокшетау – Петропавловск,

Павлодар – Семей – Калбатау,

Павлодар – Омск,

Астана – Темиртау,

Алматы – Конаев,

Конаев – Талдыкорган,

Шымкент – Кызылорда,

Уральск – Самара,

Уральск – Саратов,

Астана – Павлодар,

Кызылорда – Аральск,

Актобе – Оренбург,

Костанай – Троицк,

Тараз – Кайнар.