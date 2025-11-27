Свыше 11,8 тысяч классов в 13 регионах страны перешли на дистанционное обучение, передаёт BAQ.KZ.

Это затронуло 903 школы и около 250 тысяч учеников.

"В целом на дистанционный формат переведены 11 812 классов. Это в 13 регионах страны, всего в 903 школах, всего ушли на удаленку порядка 250 тысяч детей. Со вчерашнего по сегодняшний день есть небольшая динамика", — сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Он отметил, что ситуация отслеживается ежедневно, и решения о переводе классов на дистанционное обучение принимаются с учетом эпидемиологической обстановки.