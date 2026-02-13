Запущенная карагандинским предпринимателем Вячеславом Цоем акция «Саналы Бизнес – Ел тірегі!» («Сознательный бизнес — опора страны!») получает поддержку отечественных компаний и постепенно приобретает масштаб республиканского движения, передает BAQ.KZ.

Инициатива направлена на продвижение принципов сознательного предпринимательства, справедливого ценообразования, отказа от сверхприбыли и укрепления доверия потребителей.

Одними из первых акцию поддержали производитель Nurtau Company из Шымкента и компания «Даяр» из Западно-Казахстанской области.

Предприниматели подчеркивают: даже в условиях роста издержек бизнесу важно сохранять баланс интересов и не перекладывать всю нагрузку на покупателей.

В комментариях пользователи Сети отмечают, что распространение инициативы сразу в нескольких регионах может свидетельствовать о формировании нового делового тренда.

Речь идет о переходе от логики краткосрочной выгоды к модели устойчивого предпринимательства, в которой доверие клиентов становится стратегическим активом.

Отдельный акцент участники делают на роли потребителей – поддержка добросовестных отечественных производителей рассматривается как вклад в укрепление национальной экономики.