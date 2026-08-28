В Казахстане наблюдается сезонное снижение цен

В Казахстане за неделю снизились цены на несколько социально значимых продуктов. Сильнее всего подешевели лук и белокочанная капуста, передает BAQ.KZ.

Лук потерял в цене 4,8%, капуста 4,6%. Картофель подешевел на 2,9%, морковь на 2,4%, яблоки на 1,1%.

Снижение цен зафиксировали и в разрезе городов. В Конаеве общий показатель по социально значимым продуктам уменьшился на 0,4%, в Атырау, Жезказгане и Кокшетау на 0,2%, в Алматы, Кызылорде, Уральске и Усть-Каменогорске на 0,1%.

В Костанае, Актобе, Петропавловске, Таразе, Талдыкоргане и Туркестане цены за неделю не изменились.

Средняя цена лука по стране составила 179 тенге за килограмм. Дешевле всего его продавали в Туркестане, по 135 тенге.

Белокочанная капуста в среднем стоила 176 тенге за килограмм. Минимальную цену зафиксировали в Таразе, 132 тенге.

Картофель в среднем продавали по 241 тенге за килограмм. Самые низкие цены были в Павлодаре, 177 тенге, и Костанае, 194 тенге.

Средняя цена помидоров составила 546 тенге за килограмм. Дешевле всего они стоили в Таразе, 315 тенге.