В Республике Казахстан за неделю снизились цены на ряд продуктов.

Как сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, по состоянию на 2 сентября 2026 года в Казахстане за неделю снизились цены на несколько социально значимых продовольственных товаров.

Какие продукты подешевели

Наиболее заметное снижение зафиксировано на лук – на 7,2%, морковь – на 4,6%, картофель – на 3,2%, белокочанную капусту – на 3,1%. Яблоки подешевели на 1%.

Где продукты стоят дешевле

В региональном разрезе снижение общего уровня цен на социально значимые продукты отмечено в Жезказгане на 0,4%, Костанае – на 0,2%, Актау и Караганде – на 0,1%.

Средняя цена на лук по стране составила 166 тенге за килограмм. Самая низкая стоимость зафиксирована в Туркестане – 135 тенге.

Морковь в среднем по республике стоит 238 тенге за килограмм. Наиболее доступная цена отмечена в Павлодаре – 155 тенге.

Средняя стоимость картофеля составила 234 тенге за килограмм. В Павлодаре его можно приобрести в среднем за 169 тенге, в Костанае – за 183 тенге.

Сколько стоят овощи и мясо

Средняя цена помидоров по Казахстану сложилась на уровне 546 тенге за килограмм. Самые низкие цены зафиксированы в Таразе – 315 тенге.

Среди мясной продукции средняя стоимость говядины с костями составила 3 804 тенге за килограмм, мяса кур – 1 746 тенге.

Как отслеживают цены

Показатель изменения цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Мониторинг проводится во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице.

Перечень социально значимых продовольственных товаров включает 31 наименование и утвержден приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.