В 2024 году в Казахстане были внесены поправки в законодательство о домашнем насилии, направленные на ужесточение наказания за жестокое обращение с женщинами и детьми. О том, как за прошедший год изменилась ситуация с защитой прав женщин, в интервью BAQ.KZ рассказала начальник управления Комитета административной полиции МВД полковник полиции Куралай Карина.

В каких регионах чаще всего регистрируются факты домашнего насилия

- Куралай Кабешовна, в последние годы тема домашнего насилия активно обсуждается в казахстанском обществе. Как изменилось количество жертв домашнего насилия за последние годы? Имеются ли данные о возрастных группах пострадавших? В каких областях страны регистрируется наибольшее число подобных случаев?

- Вопросы защиты прав женщин и детей, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, всегда находятся в зоне пристального внимания органов внутренних дел. За последние пять лет в Казахстане наблюдается устойчивое снижение числа преступлений в отношении женщин — почти на 50 процентов.

Насильственные преступления снизились на 48 процентов, в том числе убийства женщин — на 27 процентов, тяжкие телесные повреждения — на 25 процентов.

Вместе с тем, в 2025 году после вступления в силу нового закона наблюдается рост выявляемости: по итогам четырёх месяцев зарегистрировано более одной тысячи уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений - это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (287). Рост связан с криминализацией ряда составов и усилением выявительной работы.

Кроме всех обращений, поступивших в полицию в 2025 году (22 тысяч), более 15 тысяч случаев выявлены проактивно, без официальных заявлений - через мониторинг повторных конфликтов, информацию из соцсетей, СМИ и т.д.

На данный момент чаще всего факты домашнего насилия регистрируются в городах республиканского значения, а также в наиболее густонаселённых регионах. Это Жамбылская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области, однако работа ведется по всей стране. Детализированные данные по возрасту и регионам обобщаются в рамках аналитики Комитета административной полиции.

— Какие конкретные меры предпринимает полиция после внесения поправок в закон о домашнем насилии? Как они реализуются на практике?

- После принятия нового закона Министерство внутренних дел значительно усилило меры по профилактике домашнего насилия. В результате регистрация особо тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере снизилась на 21 процентов, тяжких — на 22 процентов. В частности, количество убийств уменьшилось на 25 процентов, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 28 процентов, а вреда средней тяжести — на 34 процентов. Эти данные подтверждают эффективность предпринимаемых шагов по защите пострадавших.

Создано специализированное подразделение по борьбе с семейным насилием, в его рамках открыто 728 новых должностей, из которых 64 процентов уже укомплектованы, 79 процентов из них — женщины. Кроме того, продолжают работу 280 следователей-женщин, занимающихся расследованием сексуальных и насильственных преступлений.

С начала года вынесено 34 320 защитных предписаний и установлено 8 252 случая особых требований к поведению агрессоров. Применяются новые статьи законодательства — статья 98-3 УК (особые требования) и статья 165 УПК (запрет на приближение). Временное выселение правонарушителей из жилища применено в 6 случаях, 11 лицам назначено обязательное прохождение психологической помощи.

Также проводятся профилактические мероприятия, включая республиканскую акцию-челлендж "Казахстан без насилия в семье".

Почему не все жертвы домашнего насилия обращаются в полицию

- Увеличилось количество обращений жертв после поправок в закон?

- Да, несмотря на общее снижение числа сообщений о насилии на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (с 28 189 до 22 322), наблюдается значительный рост выявленных правонарушений и количества привлечённых к ответственности лиц.

Количество административных правонарушений выросло на 8,9 процентов(до 38 225), количество арестов — на 94 процентов (с 5 931 до 11 524), что говорит об усилении реагирования полиции и росте доверия к принимаемым мерам. Также увеличилась доля проактивных выявлений, что свидетельствует о качественном изменении подходов.

- Несмотря на поправки в закон, не все жертвы домашнего насилия готовы обращаться в полицию. Как вы считаете почему?

- Причин несколько: это и страх перед агрессором, и зависимость от него, и недостаточная осведомлённость о новых возможностях защиты. Также существует стереотипное восприятие, что полиция не всегда воспринимает такие обращения серьёзно.

Но это не так. Сейчас в вновь созданном подразделении предусмотрено несколько ключевых направлений работы, в том числе раннее выявление, мониторинг и быстрое реагирование.

Разработаны новые алгоритмы выявления и оценки рисков насилия в семье.

Оперативные группы обеспечивают быстрое реагирование на каждый сигнал, используя цифровые инструменты анализа ситуации, включая систему оценки риска.

В целом в последние годы отношение к этому вопросу изменилось.

Сами потерпевшие, их родственники, соседи стали активнее сообщать о фактах семейно-бытового насилия. Это позволяет своевременно вмешиваться и проводить профилактику тяжёлых последствий.

Новые меры по защите от бытового насилия: что планируется

- Повысилась ли осведомлённость и квалификация сотрудников полиции в вопросах защиты жертв домашнего насилия?

- Да. В рамках реформ проводится переобучение сотрудников. Это: обязательные курсы повышения квалификации, тренинги, методические занятия. Введена специализация женщин-сотрудниц на расследовании сексуальных и насильственных преступлений.

Созданное подразделение МВД по борьбе с бытовым насилием работает на устранение системных проблем, обеспечивает координацию всех служб, контроль за правонарушителями и защиту жертв.

- Какие в Казахстане есть центры по поддержке жертв домашнего насилия? Как они работают?

- В стране работают 74 кризисных центра, из них 61 имеют приюты для временного размещения жертв.

С начала 2025 года в центры обратились более двух тысяч граждан, из них 320 женщин размещены в приютах. Попасть туда можно по направлению полиции, органов соцзащиты или самостоятельно, обратившись напрямую.

- Какие еще изменения планируются по защите от домашнего насилия женщин и детей?

- Планируется расширение сети кризисных центров и приютов для пострадавших. Также будет полностью внедрена система оценки риска повторного насилия и программы ресоциализации агрессоров.

Кроме того, профилактика правонарушений объявлена приоритетным направлением работы МВД на 2025 год. В этой связи проводятся масштабные акции.