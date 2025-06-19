Количество женщин, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом "бесплодие", за последние пять лет в Казахстане выросло почти втрое, передаёт BAQ.KZ.

Если в 2019 году таких пациенток было около 10 тысяч, то к середине 2024 года их стало 29,1 тысячи. Об этом говорится в докладе "Казахстанские семьи — 2024", подготовленном Казахстанским институтом общественного развития (КИОР).

По данным аналитиков finprom.kz, рост числа зарегистрированных случаев особенно заметен в 2021–2022 годах — на 51,8% и 49,7% соответственно. Специалисты связывают это не с реальным увеличением бесплодия, а с расширением доступа к диагностике и началом государственной программы "Аңсаған сәби", в рамках которой ежегодно выделяются тысячи квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Чтобы получить такую квоту, необходимо официально подтвердить диагноз и встать на учёт.

На рост статистики повлияли и последствия пандемии: в период локдаунов многие женщины откладывали визиты к врачам. После снятия ограничений они массово обратились за обследованием.

Больше всего женщин с бесплодием зарегистрировано в Алматы — 4,2 тысячи человек. В Астане на учёте состоят 2,6 тысячи, в Жамбылской области — 2,5 тысячи пациенток.

Эксперты отмечают, что среди причин распространения женского бесплодия — так называемое "отложенное материнство". Всё больше казахстанок принимают решение стать матерями в возрасте после 35 лет, когда овариальный резерв значительно снижается. В связи с этим в стране набирает популярность практика "социальной" криоконсервации яйцеклеток — на будущее.

За последние 30 лет в Казахстане методом ЭКО появилось на свет более 39 тысяч детей. Из них около 11 тысяч — благодаря квотам от государства. Эффективность ВРТ-протоколов в казахстанских клиниках выросла до 42%, а в некоторых медцентрах достигает 54%.