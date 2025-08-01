В структуре Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан начал работу Центр по борьбе с дезинформацией, передает BAQ.KZ.

Новая структура призвана стать ключевым элементом в обеспечении права казахстанцев на получение достоверной, проверенной информации в условиях стремительно меняющейся медиасреды.

Основная цель Центра — выявление и опровержение ложных сведений, а также информирование граждан на основе проверенных источников по наиболее значимым темам. Кроме того, Центр будет развивать культуру ответственного потребления информации, способствуя формированию критического мышления в обществе.

"В условиях информационного перенасыщения особенно важно отличать факты от намеренных искажений. Новый Центр станет инструментом навигации в потоке информации., — заявили в Службе центральных коммуникаций.

Работа Центра будет строиться на взаимодействии с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и самими гражданами. В задачи структуры также входит регулярная публикация обзоров фейков и манипуляций, экспертных разъяснений и аналитики по резонансным темам.

Информация будет представлена на официальных платформах в социальных сетях с упором на понятный, наглядный и современный формат подачи. В первом выпуске уже разобраны вбросы, активно циркулировавшие в казахстанском инфополе в последние недели.