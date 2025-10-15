В Казахстане стремительно формируется новый профессиональный институт — Ассоциация профессионалов PR и медиа (APRM), которая призвана задать стандарты, укрепить репутацию отрасли и объединить усилия специалистов в сфере коммуникаций, передает BAQ.KZ.

Это значимый шаг для всей страны, где коммуникационная культура стремится выйти на новый уровень зрелости и ответственности.

11 октября в Астане состоялось первое собрание APRM, объединившее более 80 представителей PR-сообщества — от пресс-секретарей госорганов и советников национальных компаний до руководителей медиа и частных агентств. Это событие стало отправной точкой в создании устойчивой профессиональной экосистемы, где каждый участник может не только быть услышанным, но и непосредственно влиять на будущее отрасли.

В рамках собрания был сформирован Совет Ассоциации, в который вошли семь уважаемых представителей как государственного, так и частного секторов. В их числе — руководители PR-служб, эксперты по ESG и коммуникациям, представители медиа и контент-платформ. Такое разнообразие обеспечит сбалансированную стратегию развития и позволит APRM стать посредником между интересами государства, бизнеса и общества.

Особое внимание было уделено созданию профильных комитетов — именно они будут заниматься разработкой стандартов, исследовательской деятельностью, продвижением этики, укреплением репутации профессии и взаимодействием с медиа. Уже сформированы пять ключевых направлений, охватывающих весь спектр задач, стоящих перед отраслью.

Как отметила председатель APRM Акерке Берлибай, 226 заявок за два месяца — это прямое доказательство запроса на объединение и системную работу. Ассоциация станет площадкой, где PR-специалисты смогут не просто обмениваться опытом, но и влиять на формирование правил игры, добиваясь прозрачности, доверия и уважения к профессии.

Председатель совета Ассоциации Елена Пак подчеркнула, что главная задача APRM — не просто собрать под одной крышей профессионалов, а выстроить эффективную структуру, способную задавать повестку, отвечать на вызовы времени и быть авторитетным голосом отрасли.