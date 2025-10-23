В Казахстане решили навести порядок в сфере наружной рекламы — и уже есть первые впечатляющие результаты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

За девять месяцев 2025 года сумма штрафов за нарушения в рекламе выросла в 30 раз, что свидетельствует о серьёзном усилении контроля со стороны государственных органов.

Министерство национальной экономики взяло под особый контроль наружную рекламу, размещаемую на тротуарах и вдоль автодорог — теперь такие объявления запрещены, поскольку они отвлекали водителей и создавали угрозу безопасности. Кроме того, в стране запретили аудиорекламу в населённых пунктах и на автодорогах, ужесточили правила для рекламы букмекерских контор и тотализаторов.

Статистика поражает: за первые девять месяцев 2025 года зарегистрировано 205 административных правонарушений в сфере рекламы — это почти в 16 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть из них связана с незаконным производством и распространением рекламы запрещённых товаров. Особое внимание уделяется и недостоверной рекламе в области здравоохранения — таких случаев выявлено уже 28, тогда как годом ранее их не было вовсе.

Рост нарушений коснулся и рекламы финансовых пирамид — зарегистрировано 9 таких случаев, что является максимальным показателем за последние годы. Новым трендом стала борьба с рекламой азартных онлайн-игр: с начала года выявлено более 30 блогеров, продвигающих запрещённые услуги, и 18 из них уже оштрафованы на общую сумму свыше 4 миллионов тенге.

Однако действующие штрафы, по мнению экспертов, не всегда эффективно сдерживают нарушителей — для многих проще платить штраф, чем отказываться от выгодной рекламы. В связи с этим Агентство по финансовому мониторингу предложило усилить наказания, введя штрафы до 400% от дохода нарушителя и даже уголовную ответственность в случае крупных убытков, связанных с незаконной рекламой.

На фоне ужесточения контроля наружная реклама в Казахстане продолжает активно развиваться. За первое полугодие 2025 года объём рынка цифровой наружной рекламы (DOOH) достиг 12,5 миллиарда тенге, заняв более 20% от общего рынка рекламных услуг. Эксперты отмечают, что сектор переживает технологическую трансформацию и становится всё более привлекательным для рекламодателей.