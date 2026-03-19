В Казахстане стартовала отправка первых призывников весенней кампании в подразделения Пограничной службы КНБ. Новобранцев направляют из Астаны, Алматы и регионов страны, передает BAQ.kz.

В столице торжественная церемония проводов прошла с участием представителей военного управления, ветеранов, воспитанников движения «Жас сарбаз», а также родных и близких призывников. До конца июня из Астаны на срочную службу планируется направить более 1 400 человек.

В Алматы в ряды Пограничной службы отправились 46 новобранцев. Среди провожающих - родители и родственники призывников.

В Восточно-Казахстанской области в этом году планируют призвать около 650 человек. В Мангистауской области первыми на службу отправились 22 призывника, всего регион направит около 800 человек.

В Актюбинской области также прошла первая отправка - в подразделения направлены 23 новобранца, а общий план призыва превышает 1 000 человек.

Перед отправкой призывники проходят подготовку, после чего будут направлены в учебные центры, где освоят основы военного дела и получат военно-учетную специальность.

Как отмечают сами новобранцы, служба в армии для них - это возможность стать дисциплинированнее и получить жизненный опыт.

Также для военнослужащих предусмотрены социальные меры поддержки: на время службы действуют кредитные каникулы, а отличившиеся солдаты могут поступить в вузы на грант без сдачи ЕНТ.