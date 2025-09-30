В Казахстане запустили новый пилотный проект, который сделает получение государственных услуг ещё удобнее, передает BAQ.KZ.

Теперь граждане могут заказать доставку готовых документов прямо на дом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале госкорпорации "Правительство для граждан".

Проект получил название "Менеджер отдела обслуживания населения" и реализуется в рамках цифровой трансформации сервисов. Суть проста: при получении услуги в ЦОНе сотрудник предложит клиенту заполнить специальную форму, указать адрес доставки и оплатить услугу через QR-код. После этого документы доставят прямо по месту проживания. Отследить статус доставки можно через мобильное приложение "ЦОН".

На первом этапе проект охватывает 15 видов документов — в их числе повторные свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти, архивные справки, апостили, дубликаты дипломов и аттестатов, а также восстановление записей актов гражданского состояния.

Новая услуга избавит граждан от необходимости повторно посещать ЦОН и сэкономит время, особенно для тех, кто проживает в отдалённых районах или имеет ограниченные возможности для передвижения. В случае успешной реализации пилотного проекта, его планируют масштабировать по всей стране.