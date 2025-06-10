В различных регионах Казахстана активно применяются инновационные методы информирования населения и профилактики чрезвычайных ситуаций. Цель — повышение уровня защищённости граждан и снижение числа несчастных случаев, передает BAQ.KZ.

В области Абай реализован необычный подход: департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с домофонной компанией внедрил трансляцию аудио- и видеосообщений через домофоны в многоквартирных домах. Это позволяет оперативно доносить важную информацию о мерах безопасности до широкой аудитории жильцов.

В Восточно-Казахстанской области сделан акцент на защиту детей. Департамент по ЧС подписал меморандум с крупной строительной компанией: теперь в новых многоэтажках обязательно устанавливаются оконные блокираторы и ограничители. Мера направлена на профилактику выпадения детей из окон и уже признана важным шагом в повышении культуры безопасности в жилищной сфере.

В Шымкенте протестирован новый тип предупреждающего знака у водоёмов. Разработка отличается низкой стоимостью, антивандальными свойствами и возможностью установки на любых поверхностях. Инициатива уже начала внедряться в других регионах, повышая информированность граждан в купальный сезон.

Такой комплексный и технологичный подход к безопасности, а также партнёрство с бизнесом, позволяют не только оперативно реагировать на угрозы, но и эффективно их предотвращать.