В Казахстане начали принимать заявки на финансирование проектов жилой застройки
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С 1 июня 2025 года частные застройщики могут подать заявку на получение финансирования от "Казахстанская Жилищная Компания" для строительства жилых кварталов и инфраструктуры. Программа рассчитана на развитие городов и улучшение условий жизни, передает BAQ.KZ.
По информации министерства промышленности и строительства РК, "КЖК" запустило новый механизм поддержки жилищного строительства. Получить финансирование смогут компании, которые готовы строить новые дома и инфраструктуру по утверждённому плану. Это касается как новых районов, так и реновации старых кварталов — в том числе в Астане и Алматы.
Что предлагает КЖК:
- Сумма: от 100 млн тенге, до 30% от стоимости проекта;
- Ставка: 12,6% годовых;
- Срок займа: до 3 лет;
- Льготы: до 18 месяцев без выплат по основному долгу и до 12 месяцев — по процентам;
- Залог: недвижимость;
- Условия: опыт работы, земельный участок, соблюдение стандартов комплексной застройки.
От застройщиков также требуется сдавать квартиры в чистовой отделке по фиксированной цене. Такое жильё передаётся в аренду с правом выкупа для очередников от акиматов.
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