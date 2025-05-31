С 1 июня 2025 года частные застройщики могут подать заявку на получение финансирования от "Казахстанская Жилищная Компания" для строительства жилых кварталов и инфраструктуры. Программа рассчитана на развитие городов и улучшение условий жизни, передает BAQ.KZ.

По информации министерства промышленности и строительства РК, "КЖК" запустило новый механизм поддержки жилищного строительства. Получить финансирование смогут компании, которые готовы строить новые дома и инфраструктуру по утверждённому плану. Это касается как новых районов, так и реновации старых кварталов — в том числе в Астане и Алматы.

Что предлагает КЖК:

Сумма: от 100 млн тенге, до 30% от стоимости проекта;

Ставка: 12,6% годовых;

Срок займа: до 3 лет;

Льготы: до 18 месяцев без выплат по основному долгу и до 12 месяцев — по процентам;

Залог: недвижимость;

Условия: опыт работы, земельный участок, соблюдение стандартов комплексной застройки.

От застройщиков также требуется сдавать квартиры в чистовой отделке по фиксированной цене. Такое жильё передаётся в аренду с правом выкупа для очередников от акиматов.