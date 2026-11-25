В Жамбылской области началось строительство крупнейшей в Казахстане ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Проект стоимостью 620 млрд тенге реализуют в Мойынкумском районе при участии французской TotalEnergies, «КазМунайГаза» и Samruk Energy, передает BAQ.KZ.

Станцию оснастят системой накопления энергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт·ч. Полностью запустить ее планируют к концу 2028 года. Ожидается, что ежегодно она будет производить около 4 млрд кВт·ч электроэнергии.

Строительство новых электростанций, обновление тепловых сетей и расширение доступа к газу и питьевой воде стали главными направлениями работы в энергетическом и коммунальном хозяйстве Казахстана в 2026 году. О реализованных проектах сообщили профильные министерства и региональные акиматы.

Сколько новой энергии получил Казахстан

За девять месяцев 2026 года выработка электроэнергии из возобновляемых источников выросла на 20% и достигла 7,8 млрд кВт·ч. Их доля в общем производстве составила 8,5%, хотя первоначально планировалось 7%.

Основную часть выработки обеспечили ветровые станции, произведшие 4,9 млрд кВт·ч. На солнечные электростанции пришлось 1,9 млрд кВт·ч, на малые гидроэлектростанции 993 млн кВт·ч.

Всего за год в стране ввели семь новых объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 212 МВт. Среди них первая в Карагандинской области ветровая электростанция на 150 МВт, строительство которой обошлось в 50 млрд тенге. На станции установили 21 турбину и создали 20 постоянных рабочих мест.

Еще одна солнечная станция мощностью 40 МВт заработала в области Жетісу. После ее запуска число объектов возобновляемой энергетики в регионе достигло 20, а их общая мощность составила 291 МВт.

Для отдаленных районов развивают и комбинированные источники электроэнергии. Например, в Западно-Казахстанской области построили гибридную станцию мощностью 4,9 МВт, сочетающую 2 380 солнечных панелей и четыре газопоршневые установки. Она предназначена для электроснабжения более 31 тыс. жителей двух районов.

Развивается и традиционная энергетика. В Кызылорде запущена парогазовая установка мощностью 240 МВт. По данным областных властей, на новой теплоэлектроцентрали Aksa Energy стоимостью 215 млрд тенге уже вырабатывается 176 МВт электроэнергии. В эксплуатацию ввели четыре водогрейных котла, а паровую турбину мощностью 95 МВт подготовили к запуску.

После модернизации Текелийского энергокомплекса его мощность увеличилась на 53 МВт. На Алматинской ТЭЦ-2 заработала новая газовая котельная, которая уже подает тепло. Следующим этапом станет запуск оборудования для производства электроэнергии.

Что сделали перед отопительным сезоном

Вопрос надежности отопления остается актуальным для городов, где от состояния котлов и труб зависит теплоснабжение тысяч квартир.

К началу отопительного сезона в Казахстане отремонтировали восемь энергоблоков, 49 котлов и 32 турбины. Обновили 377 км тепловых сетей, завершили работы на 17,1 тыс. км линий электропередачи и 444 подстанциях.

Наиболее заметные изменения произошли в Павлодарской области, где объем ремонта теплосетей достиг 48,9 км. Это более чем в четыре раза превышает показатель 2022 года.

После строительства новой тепломагистрали в Павлодаре и реконструкции семи магистралей в Экибастузе и Аксу обновленная инфраструктура обслуживает более 900 многоквартирных домов. По данным местных властей, количество технологических нарушений сократилось более чем в четыре раза.

В Карагандинской области на ТЭЦ-2 Qarmet запустили новый котел, а на электростанции «Топар» заменили турбину. Здесь же расширили возможности энергоснабжения промышленности, установив второй автотрансформатор мощностью 501 МВА на подстанции «Нұра».

На западе страны продолжается строительство линии электропередачи «Өлке – Қарабатан», которая свяжет местную энергосистему с основной частью Единой электроэнергетической системы Казахстана. Завершить проект планируют в июле 2027 года.

Меняются и подходы к обслуживанию коммунальных сетей. В Шымкенте внедряют систему Art Code, которая с помощью искусственного интеллекта обследует трубы изнутри и помогает находить возможные повреждения до возникновения серьезных неполадок.

На обновление коммунального хозяйства привлекают значительные средства. Через электронную платформу закупок к 13 октября разместили 354 проекта стоимостью 844,9 млрд тенге. Договоры заключены по 222 из них. В Западно-Казахстанской области на десять пилотных проектов модернизации привлекли более 31 млрд тенге.

Куда придет природный газ

Расширяется и газовая инфраструктура. В Казахстане реализуют 40 проектов газификации, рассчитанных более чем на 32 тыс. жителей десяти населенных пунктов.

Одним из крупных проектов остается строительство второй нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». До конца 2026 года планируют завершить линейную часть первого этапа, рассчитанную на транспортировку до 10 млрд кубометров газа ежегодно.

Параллельно строятся и проектируются предприятия по переработке газа. На Кашагане возводят завод мощностью 1 млрд кубометров в год с запуском в 2027 году. В Жанаозене реализуют проект на 900 млн кубометров, а на Карачаганаке готовят строительство предприятия мощностью 5 млрд кубометров с вводом в 2030 году.

Для жителей сел газификация означает возможность перейти на централизованное газоснабжение. В области Жетісу к концу октября его уровень достиг 67,4%. Природный газ доступен в 115 населенных пунктах, где проживают 468,5 тыс. человек.

В ноябре возможность подключения получили еще 8 684 жителя четырех сел Панфиловского района.

В каких селах появилась питьевая вода

Водоснабжение улучшилось сразу в нескольких регионах Казахстана. В одних селах централизованная питьевая вода появилась впервые, в других реконструкция старых сетей позволила наладить ее подачу.

Впервые доступ к централизованной питьевой воде получили 1,2 тыс. жителей Красной Поляны, Петриковки и Арбузинки в Акмолинской области. Для трех сел Сандыктауского района построили 22,6 км водопровода и три комплекса водопроводных сооружений.

Самый большой охват среди представленных проектов пришелся на Кызылординскую область. Здесь реконструировали 62,9 км Байкожинского группового водопровода, благодаря чему водоснабжение улучшилось для 43 тыс. жителей девяти населенных пунктов.

Еще почти 31 км новых сетей проложили в Иргизском районе Актюбинской области. Вместе с водопроводом построили насосную станцию и резервуары чистой воды. Изменения затронули два села с населением 1,31 тыс. человек.

В селе Жармухамбет Алматинской области завершили строительство 51 км водопроводных сетей стоимостью 1,4 млрд тенге. Возможность подключения к централизованному водоснабжению получат 1 200 абонентов.

От сельских водопроводов до крупных городских объектов. В Алматы заработала новая водозаборная станция на реке Аксай, рассчитанная на очистку 22 тыс. кубометров воды в сутки. Она охватывает более 100 тыс. жителей. Вода проходит полный цикл очистки, включая фильтрацию и обеззараживание.

Обновление коммунального хозяйства затрагивает и жилые здания. До конца 2026 года в Алматы планируют отремонтировать фасады 178 многоквартирных домов в трех районах города. На облицовку, штукатурные и покрасочные работы, включая архитектурную подсветку отдельных зданий, предусмотрено более 25,8 млрд тенге.