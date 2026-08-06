На месторождении Нурказган в Карагандинской области начали строительство шахтного ствола глубиной 1283,9 метра. По данным «Казахмыса», после завершения он станет самым глубоким в Казахстане. Проект стоимостью более 32,5 млрд тенге планируют завершить в 2031 году, передает BAQ.KZ.

Ствол получил название «Воздухоподающий клетевой 2». Через него в подземные выработки будет поступать свежий воздух. Объект нужен и для спуска и подъема работников, вентиляции шахты и доступа к рудным запасам Восточного участка.

Из шахты извлекут 65 тысяч кубометров породы

Во время проходки предстоит извлечь более 65 тыс. кубометров горной массы. Новый ствол соединят с девятью действующими горизонтами шахты.

После завершения проходки на объекте установят клетевой подъем для перевозки людей и грузов, главную вентиляционную установку и модульную котельную. Она будет подогревать воздух перед подачей под землю.

Проект позволит начать освоение запасов Восточного участка и поддерживать работу рудника в последующие десятилетия.

Это инвестиции в безопасность людей, развитие производства и укрепление сырьевой базы компании. Новый шахтный ствол позволит приступить к освоению Восточного участка месторождения, обеспечить стабильную работу предприятия и создать условия для его дальнейшего роста, - сказал председатель Наблюдательного совета корпорации Нурмухамбет Абдибеков.

Второй ствол начнут строить в 2027 году

Следующим объектом станет шахтный ствол «Вентиляционный 2». К его строительству компания планирует приступить в 2027 году.

Два ствола будут работать в общей системе. Через них планируют организовать вентиляцию подземных выработок, перевозку работников и дальнейшее освоение месторождения.

Нурказган содержит запасы меди, золота и серебра. По оценке экспертов, подтвержденных запасов хватит для работы горно обогатительного комплекса более чем на 40 лет.