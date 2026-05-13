В Казахстане начали вторую фазу испытаний препарата от аллергии на полынь

Казахстанские ученые приступили ко второй фазе клинических испытаний нового препарата против аллергии на пыльцу полыни, передает BAQ.kz.

Исследования проводятся специалистами Казахский национальный аграрный исследовательский университет в рамках научной программы Министерства здравоохранения.

Аллергия на пыльцу полыни является одной из самых распространенных в Казахстане. По данным лабораторий, она составляет около 30% всех случаев пыльцевых аллергий. Особенно актуальна проблема для Алматы, где сезон цветения полыни длится с июля по ноябрь.

Существующие методы лечения в основном снимают симптомы, но не устраняют причину заболевания. При этом классическая иммунотерапия требует длительного лечения в течение нескольких лет.

Что за препарат

Новый препарат под рабочим названием PollenVax разработан на основе рекомбинантного белка аллергена полыни. Его ключевое преимущество - сокращенный курс лечения: всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом.

Производство препарата ведется на базе компании OtarBioPharm в соответствии с международными стандартами GMP.

Что показала первая фаза

Ранее успешно завершилась первая фаза клинических испытаний с участием 30 добровольцев. Препарат показал хорошую переносимость и безопасность, а также положительный иммунный ответ.

Вторая фаза исследования включает 138 пациентов с подтвержденным аллергическим ринитом. Испытания проводятся в формате двойного слепого плацебо-контролируемого исследования и продлятся до 180 дней.

Ученые отмечают, что разработка препарата является важным шагом для отечественной биофармацевтики и может существенно улучшить качество жизни людей, страдающих сезонной аллергией.