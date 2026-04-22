В Казахстане начался промышленный выпуск автомобильного топлива БИ-95 с добавлением биоэтанола, произведенного из зерна, передает BAQ.kz.

Проект реализован холдингом KazFoodProducts и стал первым в стране примером глубокой переработки сельскохозяйственного сырья с выходом на рынок моторного топлива.

Биоэтанол производится на предприятии BioOperations в Северо-Казахстанской области - единственном в республике комплексе по глубокой переработке пшеницы. Далее на базе BioPetrolCompany формируется конечный продукт - бензин БИ-95.

Новое топливо представляет собой смесь бензина с добавлением биоэтанола в объеме 5–10%. При этом оно сохраняет основные характеристики традиционного топлива, включая октановое число, но отличается более экологичным составом.

Как отмечают разработчики, использование биоэтанола позволяет значительно снизить вредные выбросы.

«Для нас запуск БИ-95 - это в первую очередь экологический шаг. Мы говорим не просто о новом виде топлива, а о снижении реальной нагрузки на окружающую среду», - заявила руководитель проекта Лаура Бергибаева.

По ее словам, внедрение такого топлива особенно актуально для крупных городов.

«Использование биоэтанола позволяет существенно сократить выбросы - это особенно важно для таких городов, как Алматы, где вопросы качества воздуха стоят на первом месте», - подчеркнула она.

Отмечается, что переход на БИ-95 не требует модернизации автомобилей - топливо можно использовать в обычных бензиновых двигателях без изменений.

Эксперты указывают, что подобные решения широко применяются в мире. В странах ЕС, США и Японии топливо с биоэтанолом используется уже более 20 лет.

Кроме того, Казахстан уже интегрируется в международные рынки: продукция BioOperations с 2022 года поставляется в страны Европейского союза и Великобританию.

По данным разработчиков, использование биоэтанола позволяет снизить выбросы мелкодисперсных частиц более чем на 70%, оксидов азота - на 25%, а парниковых газов - на 60-70% по сравнению с традиционным бензином.

БИ-95 уже поступил в розничную продажу.