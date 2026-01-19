Сегодня в Казахстане стартовало обучение по стратегической программе AI Governance 500, направленной на подготовку руководителей к масштабированию ИИ в государственном секторе, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, программа реализуется по поручению Руководителя Администрации Президента РК А.Дадебая Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Агентством по делам государственной службы.

– AI Governance 500" нацелена на создание устойчивого кадрового пула цифровых руководителей – ИИ-офицеров, способных инициировать и сопровождать межведомственные цифровые проекты, обеспечивать их архитектурную согласованность и достижение стратегических целей государственной повестки в рамках концепции Digital Qazaqstan. В обучении принимают участие руководители структурных подразделений Администрации Президента и Аппарата Правительства, отраслевые вице-министры, заместители акимов областей, руководители аппаратов центральных государственных органов и местных исполнительных органов, а также руководители квазигосударственных организаций, – сообщили в ведомстве.

Программа выстроена по сквозной логике: от формирования стратегического понимания роли ИИ и архитектуры цифрового государства до разработки участниками прикладных проектов цифровой трансформации и AI-инициатив, готовых к внедрению в ведомствах и регионах.

Обучение первого потока, в котором участвуют 100 руководителей, открыли заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового Ж.Мадиев, Помощник Президента К.Есекеев, Председатель Агентства по делам государственной службы Д.Жазықбай, Руководитель секретариата Руководителя Администрации Президента К.Тулеушин.