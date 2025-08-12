С 12 по 18 августа в Казахстане проходит приём документов для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов в магистратуру. Подать заявление можно через приёмные комиссии вузов или онлайн - через виртуальные комиссии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В комплексном тестировании приняли участие около 49 тысяч человек. Пороговый балл по научно-педагогическому направлению набрали 50% поступающих, по профильному - 21%. Эти абитуриенты смогут претендовать на гранты.

На 2025 год выделено 13 тысяч государственных образовательных грантов для магистратуры. Конкурс проводится на основе результатов комплексного тестирования. Поступающие могут выбрать одну группу образовательных программ и до трёх вузов.

Для участия необходимо предоставить копию удостоверения личности, диплом с приложением, сертификат КТ, а при наличии - международные сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка.