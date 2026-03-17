В Казахстане стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу. В этом году в армию планируют направить более 21 тысячи молодых людей, передает BAQ.kz.

Глава государства подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и очередном призыве граждан Казахстана на воинскую службу в 2026 году.

С 17 марта городские и районные призывные комиссии приступили к работе. Кампания пройдет в два этапа - весной и осенью.

По данным Министерства обороны, до 30 июня в ряды армии и других силовых структур направят более 21 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет.

«До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан. Из них свыше 11 тысяч человек будут направлены в Вооруженные силы, более 7 тысяч - в Национальную гвардию, около 2 тысяч - в Пограничную службу КНБ, порядка 400 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям и около 300 - в Службу государственной охраны», - сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК генерал-майор Алмас Исабеков.

Как приходят повестки

Сегодня призыв стал более цифровым. Повестки направляются не только в бумажном виде, но и через электронные сервисы.

«Повестки гражданам направляются посредством SMS-сообщений и уведомлений на портале eGov не менее чем за три дня до даты явки. Такое сообщение считается официальной повесткой, и получивший его гражданин обязан явиться в военный комиссариат или на призывной пункт», - отметил Исабеков.

Цифровизация призыва

В Казахстане внедряется система «Smart военкомат», которая автоматизирует процессы воинского учета.

Система позволяет автоматически ставить граждан на учет при смене места жительства, оформлять отсрочки и освобождения, а также вести персональный учет призывников.

Также призывников начали осматривать с использованием цифровых решений.

В частности, система «Е-Медосмотр» уже применяется в ряде регионов, включая Астану и Шымкент. В прошлом году через нее прошли более 17 тысяч человек.

Какие льготы получают призывники

Государство предусматривает ряд мер поддержки для проходящих срочную службу.

Военнослужащие могут получить кредитные каникулы, а также возможность поступить в вуз без сдачи ЕНТ.

«С 2023 года более 9 тысяч солдат поступили в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ. Только в 2025 году такой возможностью воспользовались 3 300 военнослужащих», - сообщил генерал-майор.

Кроме того, более 20 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы на общую сумму около 8,8 млрд тенге.

Во время службы солдаты также могут освоить рабочие специальности в учебных центрах.

Ответственность за уклонение

В Минобороны напомнили, что уклонение от службы может повлечь ответственность.