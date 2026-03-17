В Казахстане начался призыв: кого и куда направят служить
Призыв уже начался: повестки приходят через SMS, а для солдат предусмотрены льготы и даже возможность поступить в вуз без ЕНТ.
В Казахстане стартовал весенний призыв на срочную воинскую службу. В этом году в армию планируют направить более 21 тысячи молодых людей, передает BAQ.kz.
Глава государства подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и очередном призыве граждан Казахстана на воинскую службу в 2026 году.
С 17 марта городские и районные призывные комиссии приступили к работе. Кампания пройдет в два этапа - весной и осенью.
По данным Министерства обороны, до 30 июня в ряды армии и других силовых структур направят более 21 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет.
«До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан. Из них свыше 11 тысяч человек будут направлены в Вооруженные силы, более 7 тысяч - в Национальную гвардию, около 2 тысяч - в Пограничную службу КНБ, порядка 400 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям и около 300 - в Службу государственной охраны», - сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК генерал-майор Алмас Исабеков.
Как приходят повестки
Сегодня призыв стал более цифровым. Повестки направляются не только в бумажном виде, но и через электронные сервисы.
«Повестки гражданам направляются посредством SMS-сообщений и уведомлений на портале eGov не менее чем за три дня до даты явки. Такое сообщение считается официальной повесткой, и получивший его гражданин обязан явиться в военный комиссариат или на призывной пункт», - отметил Исабеков.
Цифровизация призыва
В Казахстане внедряется система «Smart военкомат», которая автоматизирует процессы воинского учета.
Система позволяет автоматически ставить граждан на учет при смене места жительства, оформлять отсрочки и освобождения, а также вести персональный учет призывников.
Также призывников начали осматривать с использованием цифровых решений.
В частности, система «Е-Медосмотр» уже применяется в ряде регионов, включая Астану и Шымкент. В прошлом году через нее прошли более 17 тысяч человек.
Какие льготы получают призывники
Государство предусматривает ряд мер поддержки для проходящих срочную службу.
Военнослужащие могут получить кредитные каникулы, а также возможность поступить в вуз без сдачи ЕНТ.
«С 2023 года более 9 тысяч солдат поступили в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ. Только в 2025 году такой возможностью воспользовались 3 300 военнослужащих», - сообщил генерал-майор.
Кроме того, более 20 тысяч военнослужащих получили кредитные каникулы на общую сумму около 8,8 млрд тенге.
Во время службы солдаты также могут освоить рабочие специальности в учебных центрах.
Ответственность за уклонение
В Минобороны напомнили, что уклонение от службы может повлечь ответственность.
«Неявка в местные органы военного управления без уважительной причины влечет ответственность, предусмотренную законодательством. В зависимости от обстоятельств могут применяться меры административного воздействия, а при умышленном уклонении — ответственность по уголовному законодательству», - подчеркнул Алмас Исабеков.
