Что происходит на избирательных участках в Казахстане – фоторепортаж
По всей стране открылись участки для голосования.
В Казахстане началось голосование на республиканском референдуме, передает корреспондент BAQ.KZ.
Большинство участоков открыты с 7:00, некоторые – с 6:00. Граждане Казахстана приходят на участки, проходят регистрацию и получают бюллетени для голосования.
На избирательных участках работают члены комиссий, наблюдатели и представители средств массовой информации. Журналисты освещают ход голосования, а наблюдатели следят за соблюдением процедуры.
После получения бюллетеня избиратели делают свой выбор и опускают его в урну для голосования.
Сегодня казахстанцы отвечают на вопрос: принимают они новую Конституцию Республики Казахстан или нет. Избирательные участки будут работать до 20:00.
Отметим, указ о проведении республиканского референдума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля 2026 года. Проект новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации 12 февраля.
Самое читаемое
- Сколько выплатят Ерболу Хамитову за золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Италии
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- Иранский режим может пасть во вторник 17 марта — прогноз Михеля Абдоллахи
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Ученицу ранили в школе Атырау