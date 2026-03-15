В Казахстане началось голосование на республиканском референдуме, передает корреспондент BAQ.KZ.

Большинство участоков открыты с 7:00, некоторые – с 6:00. Граждане Казахстана приходят на участки, проходят регистрацию и получают бюллетени для голосования.

На избирательных участках работают члены комиссий, наблюдатели и представители средств массовой информации. Журналисты освещают ход голосования, а наблюдатели следят за соблюдением процедуры.

После получения бюллетеня избиратели делают свой выбор и опускают его в урну для голосования.

Сегодня казахстанцы отвечают на вопрос: принимают они новую Конституцию Республики Казахстан или нет. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Отметим, указ о проведении республиканского референдума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 11 февраля 2026 года. Проект новой Конституции был опубликован в средствах массовой информации 12 февраля.