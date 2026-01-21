Министерство водных ресурсов и ирригации ведёт работу по долгосрочному планированию государственной водохозяйственной политики, включая использование гидроэнергетического потенциала страны. Об этом сообщил министр Нуржан Нуржигитов на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, на первом этапе будут разработаны Бассейновые планы охраны и использования водных ресурсов, завершение которых планируется к концу 2026 года. На втором этапе начнётся разработка Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами, который планируется завершить в третьем квартале 2027 года.

"До утверждения прогнозного водного баланса мы совместно с Министерством энергетики и частными инвесторами проводим работу по строительству ГЭС и ГАЭС", — сообщил министр.

В этом году начата разработка проектной документации по инвестиционному проекту строительства водовода с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в рамках государственно-частного партнёрства. Стоимость проекта составляет 191,7 млрд тенге, он предусматривает ежегодную подачу 110 млн м3 питьевой воды и выработку 72 МВт/ч электроэнергии.

Министр также сообщил, что подготовлен проект постановления Правительства о включении в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений пяти ГЭС в Восточно-Казахстанской области и Жетысу на реках Малая Ульба, Калжыр, Коксу, Тентек и Лепси общей мощностью более 1000 МВт.