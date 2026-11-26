С 27 ноября иностранцы, желающие получить или восстановить гражданство Казахстана, смогут подать заявку на прохождение обязательного тестирования. Претендентам предстоит подтвердить знание государственного языка, основ Конституции и истории страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Прием заявлений продлится до 18:00 7 декабря. Само тестирование состоится 8 декабря.

Зарегистрироваться на экзамен можно на сайте app.testcenter.kz или через мобильное приложение UTO. Стоимость участия составляет 14 693 тенге.

Что нужно знать для сдачи экзамена

Тестирование включает 100 заданий по трем направлениям:

казахский язык – 30 заданий , проходной балл – 15 ;

основы Конституции Казахстана – 40 заданий , проходной балл – 20 ;

история Казахстана – 30 заданий, проходной балл – 15.

Задания по Конституции и истории страны можно выполнить на казахском или русском языке.

Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 50 баллов, преодолев минимальный порог по каждому из трех блоков.

На выполнение заданий отводится 2 часа 10 минут. Людям с инвалидностью предоставят дополнительные 30 минут.

Желающие проверить свои знания заранее могут пройти пробное тестирование. Его стоимость составляет 3 355 тенге.

Кто может получить гражданство без тестирования

От сдачи экзамена освобождаются несовершеннолетние, недееспособные лица, этнические казахи, лица с особыми заслугами перед Казахстаном, отдельные категории специалистов, а также претенденты, получающие гражданство в упрощенном порядке на основании ратифицированных международных договоров.

По итогам успешного прохождения тестирования выдается электронный сертификат, который действует два года.

При этом сдача экзамена не означает автоматического получения гражданства – претендентам необходимо отдельно обратиться в миграционную службу.