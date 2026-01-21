Инициативы, изложенные в выступлении Президента на V заседании Национального курултая в Кызылорде, начинают реализацию одного из ключевых этапов политических реформ. Накануне Курултая на встрече с членами Рабочей группы по парламентской реформе Глава государства анонсировал изложение идей по проведению масштабной политической трансформации. Подробнее - в материале корреспондента BAQ.KZ.

По словам председателя РОО "Ассамблея жастары" Тимура Джумурбаева, речь идет о событиях исторического масштаба, значение которых имеет большую роль.

"Наша страна находится на пороге важных исторических событий, пользу которых невозможно переоценить для будущих поколений. Фактически ожидается принятие качественно новой Конституции и новых основ общественно-политической жизни. Эти решения формируют принципиально иной политический каркас государства и задают долгосрочный вектор развития страны", - отмечает он.

Одним из ключевых предложений Президента стало создание нового института - Қазақстанның Халық Кеңесі. Предполагается, что он станет центральным элементом институционального укрепления принципов общественного диалога.

"Президент предложил создать новый орган - Қазақстанның Халық Кеңесі, который станет важным шагом в институциональном укреплении принципов общественного диалога. Он вберет в себя функции Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, которые выполнили свою историческую задачу и будут трансформированы в ближайшее время. При этом государство продолжит неизменно следовать принципу “Единство в многообразии”, который остается прочной основой государственной политики", - говорит спикер.

Также подчеркивается преемственность проводимых реформ. По мнению Джумурбаева, трансформация Курултая и передача этого названия новому Парламенту отражает логичное развитие ранее заложенных институтов и общественных механизмов. Он отмечает, что Национальный курултай стал эффективной площадкой обсуждения важных для страны и общества инициатив, отражающих интересы различных категорий общества. Поэтому логично, что именно эти принципы станут основой нового Парламента. По его словам, это демонстрирует последовательность и институциональную зрелость реформ.

Особая роль в предстоящий период, по словам Тимура Джумурбаева, отводится институтам гражданского общества, прежде всего молодежным организациям. До практической реализации реформ необходимо провести масштабную разъяснительную работу с различными категориями граждан.

"Предельно ясно, что основа успеха реформы - это единство и согласие в обществе. Каждый гражданин должен понимать важность принимаемого решения и последующих изменений. Именно поэтому проведение референдума - это вопрос общенациональной ответственности, так как мы формируем будущий политический каркас страны", - отметил он.

Отдельное внимание в рамках Национального курултая традиционно уделено вопросам нравственного воспитания и культуры поведения. Как отметил председатель РОО "Ассамблея жастары", эта повестка актуальна не только для молодежи, но и для всего общества:

"Акция “Таза Қазақстан” сегодня обретает более широкий смысл. Это не только чистота окружающей среды, но и чистота поведения и сознания. Наша молодежная организация продолжает системную работу по развитию этой инициативы, особенно в сельской местности, среди учащейся и рабочей молодежи"

По его мнению, именно сочетание институциональных реформ, общественного согласия и активного гражданского участия создает прочную основу для устойчивого развития Казахстана в долгосрочной перспективе.