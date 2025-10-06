В Казахстане начнут отслеживать неработающих граждан и мигрантов
С 1 января 2026 года в Казахстане начнет действовать новая система передачи данных для ОСМС, в рамках которой будут учитываться граждане, не работающие три месяца, передает BAQ.KZ.
Соответствующее постановление правительства направлено на повышение точности учета льготников и улучшение качества социальных услуг.
В систему ОСМС будут передаваться сведения не только о казахстанцах, но и о иностранцах, включая трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и членов их семей. В перечень категорий попадают зарегистрированные безработные, неработающие родители детей с инвалидностью, лица, ухаживающие за инвалидами I группы, а также пенсионеры и ветераны.
Сбор данных о неработающих гражданах будет осуществляться через платформу "Правительство для граждан" с использованием систем "Цифровая карта семьи", "Рынок труда", "Централизованная база данных получателей пенсий и пособий" и "Организация обработки платежей".
