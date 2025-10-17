В Казахстане начнут прямые поставки удешевленного мяса во все регионы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане организуют прямые поставки удешевленного мяса говядины во все регионы страны. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает BAQ.KZ.
По его словам, эта мера реализуется в рамках комплекса экономических шагов, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и повышение качества жизни граждан.
"Кроме того, будут организованы прямые поставки удешевленного мяса говядины во все регионы страны. Работа в данном направлении будет продолжена в плановом и системном порядке с учетом приоритетов государственной экономической политики и задач, поставленных Главой государства", — отметил министр.
Также, по поручению Президента, вдвое увеличат объемы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей, что, по словам Шаккалиева, приведет к снижению цен на основные продукты. С отечественными производителями и торговыми сетями заключат меморандумы для фиксации отпускных и розничных цен.
Самое читаемое
- Национальные резервы Казахстана выросли до 64 млрд долларов — Бейсенбаев
- 97% выпускников медицинского университета Актобе трудоустроены
- БРИКС под давлением Вашингтона? Казахстанские аналитики оценили заявление Трампа
- В ВКО мужчина спас соседских детей из горящего дома
- Норвегия выделит Украине более 7 млрд евро в 2026 году