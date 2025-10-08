Министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что в стране будет цифровизирована система продажи билетов в музеи, театры и библиотеки. Также планируется внедрение онлайн-экскурсий и пересмотр тарифов культурных учреждений для повышения качества услуг и развития инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи с представителями неправительственных организаций в Астане был поднят вопрос о том, что посетители музеев, театров и библиотек до сих пор не могут заранее приобрести билеты онлайн. По словам представителей гражданского сектора, отсутствие цифровой системы приводит к спекуляциям и росту цен на билеты.

В ответ Аида Балаева подчеркнула, что министерство уже приняло решение о внедрении единой цифровой платформы для продажи билетов. По её словам, новая система позволит обеспечить прозрачность, удобство и равный доступ для всех посетителей культурных учреждений.

"Мы сейчас приняли решение — будем цифровизировать систему продажи билетов. Мы хотим, чтобы в этом году пересмотрели тарифы всех культурных объектов. Это важно, потому что в частных учреждениях билеты стоят в три раза дороже, тогда как в наших музеях — всего 700 тенге. Такой подход обесценивает труд людей", — отметила министр.

По её словам, министерство намерено внедрить дифференцированную систему ценообразования. Так, стоимость билетов будет зависеть от формата мероприятия и состава артистов: если выступает основной актёрский состав — цена выше, если молодые артисты — ниже.

Аида Балаева также подчеркнула, что средства, поступающие от продажи билетов, не всегда позволяют поддерживать инфраструктуру на должном уровне. Многие объекты нуждаются в ремонте и обновлении, а вопросы часто решаются за счёт временных спонсорских средств.

"Важно, чтобы мы постепенно улучшали инфраструктуру и создавали нормальные условия для людей, которые там работают", — добавила глава ведомства.

Кроме того, в рамках цифровизации планируется перевод всех музеев на QR-формат, что позволит проводить онлайн-экскурсии и привлечь иностранных пользователей. Инициатива направлена на развитие туристического потенциала и продвижение культурного наследия Казахстана за рубежом.

"Ваше предложение будет очень тщательно изучено — это действительно правильный и своевременный вопрос", — подчеркнула министр.

Таким образом, цифровизация системы продажи билетов и развитие онлайн-сервисов станут частью комплексной программы по модернизации культурной инфраструктуры и формированию современной креативной экономики в Казахстане.