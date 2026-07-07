В Казахстане начнут внедрять единый QR-код для оплаты с 7 июля

С 7 июля в Казахстане начинается поэтапное внедрение единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. После завершения запуска системы клиенты смогут оплачивать покупки через мобильное приложение любого банка, используя один универсальный QR-код.

Одновременно станет доступна возможность переводов денежных средств между клиентами разных банков по номеру мобильного телефона, что упростит проведение безналичных операций.

Ожидается, что полный запуск новой системы завершится 19 июля. После этого единый QR-код должен стать доступен для всех участников проекта.

Внедрение единого стандарта позволит отказаться от использования отдельных QR-кодов разных банков и сделает процесс оплаты более удобным как для покупателей, так и для предпринимателей.