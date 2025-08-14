Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионами и призёрами XXXII летней Универсиады и юниорского чемпионата Азии по таеквондо, чтобы отметить их достижения и вклад в развитие спорта, передает BAQ.KZ.

На мероприятии присутствовали президент международной федерации таеквондо доктор Чунгвон Чоу, президент федерации таеквондо Казахстана Кудрет Шамиев, тренеры и спортсмены. Глава ведомства поблагодарил доктора Чоу за вклад в продвижение таеквондо во всём мире и поздравил казахстанских победителей международных стартов.

Чемпионом Универсиады в Германии стал Самирхон Абабакиров. На юниорском чемпионате Азии в Малайзии золото завоевали Айым Серикбаева, Бунед Бахрамкулов и Аружан Найманбаева. Серикбаева была признана лучшей спортсменкой турнира, а её тренер Еркебулан Ермекалиев получил благодарность за подготовку спортсменки.

Отдельные слова признательности министр выразил главному тренеру национальной сборной Есболу Султанову за вклад в развитие таеквондо в Казахстане.

Сегодняшние победы — результат многолетнего труда, системной подготовки и искренней преданности делу. Вы представляете Казахстан на мировой арене с честью и достоинством, — подчеркнул Мырзабосынов.

Спортсменам вручили почётные грамоты, благодарственные письма и сертификаты федерации.