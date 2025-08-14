В Казахстане наградили призёров Универсиады и чемпионата Азии по таеквондо
В министерстве туризма и спорта отметили вклад спортсменов и тренеров.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионами и призёрами XXXII летней Универсиады и юниорского чемпионата Азии по таеквондо, чтобы отметить их достижения и вклад в развитие спорта, передает BAQ.KZ.
На мероприятии присутствовали президент международной федерации таеквондо доктор Чунгвон Чоу, президент федерации таеквондо Казахстана Кудрет Шамиев, тренеры и спортсмены. Глава ведомства поблагодарил доктора Чоу за вклад в продвижение таеквондо во всём мире и поздравил казахстанских победителей международных стартов.
Чемпионом Универсиады в Германии стал Самирхон Абабакиров. На юниорском чемпионате Азии в Малайзии золото завоевали Айым Серикбаева, Бунед Бахрамкулов и Аружан Найманбаева. Серикбаева была признана лучшей спортсменкой турнира, а её тренер Еркебулан Ермекалиев получил благодарность за подготовку спортсменки.
Отдельные слова признательности министр выразил главному тренеру национальной сборной Есболу Султанову за вклад в развитие таеквондо в Казахстане.
Сегодняшние победы — результат многолетнего труда, системной подготовки и искренней преданности делу. Вы представляете Казахстан на мировой арене с честью и достоинством, — подчеркнул Мырзабосынов.
Спортсменам вручили почётные грамоты, благодарственные письма и сертификаты федерации.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло