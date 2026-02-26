В Казахстане намерены довести долю переработки сельхозпродукции до 70% в 2026 году
На расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства подвели итоги развития АПК за 2025 год и обозначили ключевые ориентиры на предстоящий период.
Сегодня 2026, 08:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:12Сегодня 2026, 08:12
86Фото: фото из открытых источников
На расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства подвели итоги развития АПК за 2025 год и обозначили ключевые ориентиры на предстоящий период, сообщает BAQ.kz.
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул, что Главой государства поставлена стратегическая задача — увеличить долю переработанной продукции до 70%.
По итогам 2025 года показатель по основным видам продукции (мясо, молоко, масличные культуры, кукуруза, рис, гречиха) достиг 64%. В 2026 году отрасли предстоит выйти на целевой уровень. Объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге (рост 8,1%), экспорт переработанной продукции увеличился на 35,3% и достиг 3,6 млрд долларов США.
Вице-министр Ермек Кенжеханулы сообщил, что в ближайшие три года запланирована реализация масштабных проектов:
•13 — по переработке масличных культур;
•6 — по глубокой переработке зерна мощностью 5,8 млн тонн;
•11 — в сфере животноводства с вводом 50 тыс. тонн мощностей;
•12 — по переработке молока с увеличением мощностей на 165 тыс. тонн.
Для поддержки инвестиций расширены меры господдержки: льготные кредиты под 2,5% на основные средства и 5% на оборотные. Если в 2024 году на пополнение оборотных средств направили 35 млрд тенге, то в 2025 году — уже 96,4 млрд тенге, профинансировано около 180 предприятий.
Объем инвестиций в основной капитал АПК по итогам 2025 года составил 1 643 млрд тенге (рост 146%). В 2026 году планируется реализация 141 инвестпроекта на сумму 1,2 трлн тенге. Заключено 10 инвестсоглашений с международными компаниями, ожидается подписание еще 10.
По словам министра, доведение доли переработки до 70% — это стратегический шаг к устойчивой модели развития агропромышленного комплекса, росту доходности сельхозпроизводства и расширению экспортного потенциала страны.
Самое читаемое
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- В Мангистауской области произвели сельскохозяйственной продукции на 44,1 млрд тенге
- Кто рискует остаться с маленькой пенсией в Казахстане – ответ ЕНПФ