На расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства подвели итоги развития АПК за 2025 год и обозначили ключевые ориентиры на предстоящий период, сообщает BAQ.kz.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул, что Главой государства поставлена стратегическая задача — увеличить долю переработанной продукции до 70%.

По итогам 2025 года показатель по основным видам продукции (мясо, молоко, масличные культуры, кукуруза, рис, гречиха) достиг 64%. В 2026 году отрасли предстоит выйти на целевой уровень. Объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге (рост 8,1%), экспорт переработанной продукции увеличился на 35,3% и достиг 3,6 млрд долларов США.

Вице-министр Ермек Кенжеханулы сообщил, что в ближайшие три года запланирована реализация масштабных проектов:

•13 — по переработке масличных культур;

•6 — по глубокой переработке зерна мощностью 5,8 млн тонн;

•11 — в сфере животноводства с вводом 50 тыс. тонн мощностей;

•12 — по переработке молока с увеличением мощностей на 165 тыс. тонн.

Для поддержки инвестиций расширены меры господдержки: льготные кредиты под 2,5% на основные средства и 5% на оборотные. Если в 2024 году на пополнение оборотных средств направили 35 млрд тенге, то в 2025 году — уже 96,4 млрд тенге, профинансировано около 180 предприятий.

Объем инвестиций в основной капитал АПК по итогам 2025 года составил 1 643 млрд тенге (рост 146%). В 2026 году планируется реализация 141 инвестпроекта на сумму 1,2 трлн тенге. Заключено 10 инвестсоглашений с международными компаниями, ожидается подписание еще 10.

По словам министра, доведение доли переработки до 70% — это стратегический шаг к устойчивой модели развития агропромышленного комплекса, росту доходности сельхозпроизводства и расширению экспортного потенциала страны.