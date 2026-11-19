В Казахстане намерены разработать систему оценки вклада неправительственных организаций
В Алматы обсудили экономическую роль НПО, их участие в создании рабочих мест и решении социальных задач.
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В Казахстане начата работа по формированию системы оценки реального вклада неправительственных организаций в социально-экономическое развитие страны. Об этом сообщила председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова на конференции «Мосты сотрудничества: гражданское общество, бизнес и государство» в Алматы.
В ходе мероприятия были представлены результаты исследования Ассоциации развития гражданского общества «АРГО», посвящённого экономическому и социальному вкладу некоммерческого сектора. В частности, исследование охватывает такие направления, как создание рабочих мест, налоговые отчисления, волонтёрская деятельность и предоставление социальных услуг.
По словам Гульбары Султановой, деятельность НПО важно оценивать не только по количеству зарегистрированных организаций и реализованных проектов, но и по их фактическому влиянию на экономику, развитие человеческого капитала и решение общественно значимых вопросов.
Отдельной темой обсуждения стало укрепление взаимодействия между неправительственными организациями, бизнесом и государственными структурами. Участники конференции рассмотрели механизмы оценки социального воздействия проектов и возможности перехода к долгосрочным моделям сотрудничества.
В конференции приняли участие представители государственных органов, НПО, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций.
Организатором выступила Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра и MOST.
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