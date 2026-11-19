В Казахстане начата работа по формированию системы оценки реального вклада неправительственных организаций в социально-экономическое развитие страны. Об этом сообщила председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова на конференции «Мосты сотрудничества: гражданское общество, бизнес и государство» в Алматы.

В ходе мероприятия были представлены результаты исследования Ассоциации развития гражданского общества «АРГО», посвящённого экономическому и социальному вкладу некоммерческого сектора. В частности, исследование охватывает такие направления, как создание рабочих мест, налоговые отчисления, волонтёрская деятельность и предоставление социальных услуг.

По словам Гульбары Султановой, деятельность НПО важно оценивать не только по количеству зарегистрированных организаций и реализованных проектов, но и по их фактическому влиянию на экономику, развитие человеческого капитала и решение общественно значимых вопросов.

Отдельной темой обсуждения стало укрепление взаимодействия между неправительственными организациями, бизнесом и государственными структурами. Участники конференции рассмотрели механизмы оценки социального воздействия проектов и возможности перехода к долгосрочным моделям сотрудничества.

В конференции приняли участие представители государственных органов, НПО, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций.

Организатором выступила Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра и MOST.