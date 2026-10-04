В Казахстане насчитывается 300 долгожителей старше 100 лет
Больше всего жителей в возрасте 100 лет и старше проживают в Алматы, Туркестанская область занимает второе место.
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В Казахстане зарегистрировано 300 получателей пенсионных выплат в возрасте 100 лет и старше. Самой пожилой жительнице страны исполнилось 116 лет.
Больше всего долгожителей проживают в Алматы — 41 человек. На втором месте находится Туркестанская область, где насчитывается 32 жителя старше 100 лет. Третью позицию занимает Алматинская область с 25 долгожителями.
Самая пожилая жительница Казахстана проживает в области Улытау — ей 116 лет. Среди долгожителей страны также выделяются жители Павлодарской области в возрасте 114 лет и Костанайской области, которой исполнился 111 год.
Отметим, Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила эту дату 14 декабря 1990 года.
Праздник призван подчеркнуть вклад старшего поколения в развитие общества, выразить уважение пожилым людям и привлечь внимание к вопросам их поддержки, заботы и качества жизни.
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