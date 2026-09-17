В Казахстане нашли 2637 стихийных свалок: в Мангистау ликвидировали только 22%

К сентябрю в Казахстане убрали большую часть стихийных свалок, найденных в этом году с помощью спутников. Лучше всего с очисткой справились несколько регионов, где ликвидировали все выявленные участки, хуже всего ситуация остается в Мангистауской области.

Где убрали все свалки

Полностью ликвидировали выявленные за год свалки в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, а также в области Улытау.

Близки к 100% еще несколько регионов. В Павлодарской области убрали 99% выявленных свалок, в Алматинской 97%. В области Абай и Туркестанской области показатель достиг 95%.

Мангистау отстает сильнее всех

Самый низкий показатель зафиксирован в Мангистауской области. Там ликвидировали только 22% выявленных мест складирования отходов.

В Атырауской области показатель составил 60%, в области Жетысу 68%, в Жамбылской области 75%.

Оставшиеся участки местные власти должны убрать. За ходом работ следят территориальные департаменты экологии.

Свалки ищут из космоса

Спутниковый мониторинг стихийных свалок в Казахстане ведут с 2018 года. Министерство экологии работает совместно с компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Снимки позволяют находить места, где отходы складируют вне официальных полигонов. Координаты таких участков передают акиматам, после чего департаменты экологии проверяют, были ли они очищены.

Проверки проходят и на земле. Во всех регионах работают штабы с участием экологов, акиматов и полиции. Мобильные группы выезжают в рейды, ищут новые свалки и устанавливают тех, кто незаконно выбрасывает отходы.

С начала 2026 года прошло более 300 таких рейдов.

Свалок стало втрое меньше

По данным Минэкологии, за восемь лет число выявляемых стихийных свалок заметно сократилось.

В 2018 году спутники зафиксировали 8680 свалок. В 2025 году их было уже 3828. Из них убрали 3629, или 97%.

В 2026 году выявили 2637 участков, из которых к сентябрю ликвидировали 2213. Общий показатель очистки составил 83%.

По сравнению с 2018 годом число выявленных свалок сократилось более чем втрое.

Штрафы получили 239 должностных лиц

За нарушение экологических требований при обращении с отходами в 2026 году к административной ответственности привлекли 239 должностных лиц.

Общая сумма штрафов составила около 24 млн теңге.

Ответственность за появление стихийных свалок ужесточили. Штраф увеличен со 100 до 200 МРП. Закон предусматривает и конфискацию автомобиля или других предметов, которые использовались при нарушении.

Минэкологии продолжает спутниковый мониторинг и рейды в регионах. Работа по оставшимся свалкам продолжается.