Министерство науки и высшего образования Казахстана напомнило о мерах по защите дипломов от подделки на фоне распространения в интернете предложений о продаже фальшивых документов. Для проверки подлинности дипломов создана единая база данных, в которую внесены документы, выданные с 1991 года.

В ведомстве сообщили, что все дипломы собственного образца формируются через специальный модуль с присвоением уникального номера и QR-кода. Доступ к системе имеют только уполномоченные сотрудники вузов.

Документ создается на основании данных, содержащихся в информационной системе «Единая платформа высшего образования» (ЕПВО). Если сведений о выпускнике в системе нет, сформировать диплом невозможно.

В министерстве подчеркнули, что дипломы без уникального номера и QR-кода считаются недействительными.

Выявлены десятки поддельных дипломов

По данным ведомства, Министерство культуры и информации совместно с Министерством внутренних дел на постоянной основе выявляют и пресекают факты изготовления и продажи поддельных дипломов.

На сегодняшний день обнаружено 46 поддельных дипломов, а также 20 интернет-ресурсов, которые занимались их незаконным изготовлением. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы.

В министерстве напомнили, что согласно статье 385 Уголовного кодекса РК подделка или использование подложных документов может повлечь штраф, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Как проверить диплом

Параллельно казахстанские вузы продолжают оцифровку архивных данных. Проверить подлинность диплома работодатели и другие заинтересованные лица могут через сервис epvo.kz.

Кроме того, электронная версия документа доступна владельцам в разделе «Цифровые документы» мобильного приложения электронного правительства.