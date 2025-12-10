В Сауранском районе была обнаружена уникальная рукопись — сборник хикметов Ходжи Ахмета Ясауи, датируемый 1834 годом, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Туркестанской области.

По словам учёных, на сегодняшний день это самая древняя из известных рукописей подобного рода, хранящихся на территории Казахстана. Ценный исторический артефакт уже передан в Национальный историко-культурный музей "Азрет Султан".

О находке сообщил руководитель научного центра "Ясауитану" Сайпулла Моллаканагатулы на специальном брифинге. Он отметил, что рукопись была передана музею по инициативе жителя Саурана, аксакала Еркина Сапарова. Старинные книги на протяжении многих лет бережно хранились в доме его родственника Алимжана Рамазанулы как семейное наследие, передававшееся из поколения в поколение.

Всего специалистам было передано 17 рукописей и редких книг. В ходе научной экспертизы одна из них была идентифицирована как сборник хикметов Ходжи Ахмета Ясауи. По словам исследователей, книга выполнена на плотной бумаге, имеет печать на обложке и написана на арабо-персидских языках в чагатайской традиции. Рукопись содержит 120 хикметов, при этом 39 из них ранее не встречались в известных научных источниках, что придаёт находке особую ценность.

Особое значение находки подчёркивает и деятельность научного центра "Ясауитану", который был создан в 2025 году на базе Национального историко-культурного музея-заповедника "Азрет Султан" по прямому поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Центр специализируется на изучении жизни, философии и духовного наследия Ходжи Ахмета Ясауи.

Как сообщила ответственный секретарь центра Гаухар Примкулова, в настоящее время в фондах "Ясауитану" хранятся 25 книг, 30 экземпляров "Дивани Хикмет", а также другие научные материалы, связанные с исследованиями наследия великого мыслителя. Обнаружение рукописи 1834 года открывает новые возможности для изучения духовной истории региона и может существенно дополнить существующие научные представления о творчестве Ясауи.