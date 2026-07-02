В Казахстане нашли пистолет, которому больше ста лет
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В Восточно-Казахстанской области местный житель добровольно передал полиции редкий пистолет системы Browning 1900 года выпуска. Находку обнаружили во время республиканской акции по выкупу незаконно хранящегося оружия.
С 20 апреля жители региона уже сдали в полицию 49 единиц огнестрельного оружия, однако именно этот экземпляр привлек особое внимание специалистов. Речь идет о самозарядном пистолете Browning M1900 калибра 7,65 мм — одном из первых серийных самозарядных пистолетов в мире, разработанном американским конструктором Джоном Мозесом Браунингом. В департаменте полиции сообщили, что оружие прошло судебно-баллистическую экспертизу.
Пистолет прошел судебно-баллистическую экспертизу, подтвердившую его исправность. Несмотря на солидный возраст, оружие сохранило боевые качества. Специалистам удалось с помощью химического травления частично восстановить серийный номер "4821…", — рассказали эксперты-криминалисты ДП ВКО.
В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдающие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях отсутствуют признаки других преступлений.
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