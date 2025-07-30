В Казахстане наступает долгожданное похолодание
Дождь и грозы сменят жару.
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В ближайшие дни в Казахстане ожидается заметное снижение температуры и осадки — долгожданная прохлада придёт на смену жарким летним дням, передает BAQ.KZ.
Под влиянием циклона на территории страны начнутся дожди с грозами, которые охватят практически все регионы республики.
Даже на юге, где обычно сохраняется жаркая погода, уже наблюдается спад температуры. Циклон, движущийся с небольшой скоростью, сохранит свое влияние в ближайшие дни, принесёт осадки, а на севере и востоке возможны сильные дожди с локальными градовыми явлениями.
С 2 августа ситуация изменится: северный антициклон начнёт смещаться в тыл циклону, что приведёт к прекращению осадков и существенному похолоданию. Температура воздуха на севере страны в дневные часы снизится до комфортных 15–20 градусов тепла.
Такое погодное изменение обещает облегчить летнюю жару и подарить казахстанцам несколько прохладных дней, особенно на севере и востоке страны.
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