Распоряжением Главы государства Салимбаев Даурен Ниязбекович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает BAQ.KZ.

До недавнего назначения Салимбаев возглавлял один из важнейших департаментов Агентства по регулированию и развитию финансового рынка — департамент методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций. С 2020 года он курировал ключевые направления работы: от разработки подходов к регулированию финансового сектора до обеспечения равных условий для игроков рынка и борьбы с злоупотреблениями.

Салимбаев был в числе главных архитекторов "Концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года" и сыграл значительную роль в подготовке нового закона "О банках и банковской деятельности", направленного на модернизацию и укрепление устойчивости банковской системы страны.

Связь с финансовой системой у него давняя. В 2002 году он окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности "Финансы и кредит", а уже через два года получил степень MBA в том же вузе. В 2019 году завершил магистратуру по деловому администрированию в Назарбаев Университете.

Карьера Салимбаева в финансовом регуляторе началась в 2004 году с должности ведущего специалиста по надзору за страховым рынком. Уже к 2011 году он занимал руководящие должности в сферах пруденциального регулирования и развития страхового сектора.

С 2011 по 2016 годы Салимбаев руководил управлением методологии пруденциального надзора в структурах Национального Банка, а затем — управлением методологии контроля и надзора. С 2016 по 2018 годы он был заместителем директора департамента надзора за банками, а с 2018 по 2019 — возглавлял департамент методологии и регулирования финансовых организаций в Нацбанке.