В Казахстане назначили трёх новых руководителей в министерствах

В Казахстане произошёл ряд кадровых назначений в государственных ведомствах. Новые руководители появились в Министерстве водных ресурсов и ирригации, Министерстве культуры и информации и Министерстве энергетики. Арсен Жаканбаев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации. Решение принято постановлением Правительства.

В Министерстве культуры и информации руководителем аппарата ведомства стал Бауыржан Молдагалиев. Его назначение оформлено приказом министра. Ержан Ертаев занял должность вице-министра энергетики. Соответствующее постановление также принято Правительством.

О назначениях сообщила пресс-служба Правительства.