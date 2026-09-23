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В Казахстане назначили трёх новых руководителей в министерствах

23 Сентября 2026, 03:30
АВТОР
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Дмитрий Духанин, Коммерсантъ 23 Сентября 2026, 03:30
23 Сентября 2026, 03:30
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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Казахстане произошёл ряд кадровых назначений в государственных ведомствах. Новые руководители появились в Министерстве водных ресурсов и ирригации, Министерстве культуры и информации и Министерстве энергетики. Арсен Жаканбаев назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации. Решение принято постановлением Правительства.

В Министерстве культуры и информации руководителем аппарата ведомства стал Бауыржан Молдагалиев. Его назначение оформлено приказом министра. Ержан Ертаев занял должность вице-министра энергетики. Соответствующее постановление также принято Правительством.

О назначениях сообщила пресс-служба Правительства.

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